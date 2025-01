Mafia: operazione della Polizia nel messinese, 15 arresti

Gli agenti del Servizio Centrale Anticrimine e della Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria stanno eseguendo, nelle province di Reggio Calabria, Milano, Messina, Bari e in Florida (Stati Uniti), un provvedimento di sequestro di beni, assetti societari e rapporti finanziari, per un valore complessivo di 45 milioni di euro, riconducibili a due fratelli imprenditori attivi nel settore dell'edilizia e dell'intermediazione immobiliare, 2 febbraio 2023. ANSA/US VATICAN MEDIA +++ NPK +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++