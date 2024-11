Mafia: indagine su clan Casamonica, 7 condanne definitive

ROMA, 29 NOV - I carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati hanno rintracciato, arrestato e trasferito in carcere 7 persone, 4 uomini e 3 donne, riconosciute responsabili, a vario titolo, di trasferimento fraudolento di valori esercizio abusivo dell'attività finanziaria ed estorsione, con l'aggravante del metodo mafioso. I sette, tra cui Rocco Casamonica, Angelo Spada e Rosa Di Silvio, sono stati arrestati a seguito dalla sentenza emessa dalla settima sezione di Cassazione che ha sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio della Direzione Distrettuale Antimafia, riconoscendo l'articolo 416-bis per il clan Casamonica, il gruppo criminale di stampo mafioso attivo nell'area est della Capitale. Alla luce della sentenza dei supremi giudici, la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma ha delegato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati per l'arresto dei sette, condannati in via definitiva.