Maduro sente Guterres dopo l'escalation delle minacce Usa
AA
NEW YORK, 17 DIC - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha ricevuto una telefonata dal presidente venezuelano Nicolas Maduro in merito alle attuali tensioni nella regione. Lo fa sapere in una nota il Palazzo di Vetro. "Durante la conversazione, Guterres ha ribadito la posizione dell'Onu sulla necessità che gli Stati membri rispettino il diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, esercitino moderazione e contribuiscano a ridurre le tensioni per preservare la stabilità regionale", si legge.
