Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Maduro sente Guterres dopo l'escalation delle minacce Usa

AA

NEW YORK, 17 DIC - Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha ricevuto una telefonata dal presidente venezuelano Nicolas Maduro in merito alle attuali tensioni nella regione. Lo fa sapere in una nota il Palazzo di Vetro. "Durante la conversazione, Guterres ha ribadito la posizione dell'Onu sulla necessità che gli Stati membri rispettino il diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, esercitino moderazione e contribuiscano a ridurre le tensioni per preservare la stabilità regionale", si legge.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario