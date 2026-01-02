Maduro, 'pronti a discutere con Usa di droga, petrolio e affari'

ROMA, 02 GEN - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro si è dichiarato "pronto" a discutere di lotta alla droga, petrolio e accordi economici con Washington durante un'intervista televisiva trasmessa ieri, nel mezzo di una crisi con gli Stati Uniti, che stanno esercitando forti pressioni sul suo Paese attraverso lo schieramento di navi da guerra nei Caraibi. "Il governo degli Stati Uniti lo sa, perché lo abbiamo detto a molti dei suoi portavoce - ha detto Maduro - Se vogliono discutere seriamente di un accordo per combattere il narcotraffico, siamo pronti. Se vogliono petrolio dal Venezuela, il Venezuela è pronto per gli investimenti americani, come con Chevron, quando vogliono, dove vogliono e come vogliono", ha dichiarato a Vtv, citando anche "accordi globali di sviluppo economico".