Maduro è entrato in aula nel tribunale di New York

NEW YORK, 05 GEN - Nicolas Maduro è entrato in aula per la sua prima apparizione davanti alla giustizia americana al tribunale di New York. Maduro è in aula e indossa delle cuffiette probabilmente per la traduzione. L'ex leader del Venezuela non parla infatti inglese. Lo riporta Cnn. In tribunale Maduro è vicino al suo avvocato Barry Pollack. Sua moglie Cicli Flores è seduta a poca distanza.

NEW YORK

