Madrid, 'smentiamo categoricamente la Casa Bianca, nessun accordo sulle basi'

MADRID, 04 MAR - "Lo smentisco categoricamente. Non è cambiata una virgola e non ho la minima idea a cosa si riferisca": con queste parole, il ministro spagnolo degli esteri, José Manuel Albares, ha negato di aver autorizzato l'uso delle basi militari congiunte di Moron e Rota agli Stati Uniti, secondo quanto affermato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leawitt, secondo cui Madrid avrebbe ascoltato il messaggio di Trump "accettando di cooperare con l'esercito degli Stati Uniti". "C'è un accordo bilaterale e al di fuori del quadro di questo accordo non ci sarà l'uso delle basi", ha tagliato corto Albares.

