Madrid, 'salgono al 2,7% le previsioni di crescita del 2025'

"L'economia spagnola continua a dare chiari segni di forza sia sul breve che sul medio termine. Continuiamo ad accumulare buone notizie economiche un giorno dopo l'altro, che sono quelle che ci fanno aggiornate al rialzo le previsioni di crescita per il 2025", dal 2,6% precedentemente stimato, "al 2,7% per quest'anno". Lo ha annunciato il ministro dell'Economia spagnolo, Carlos Cuerpo, nella conferenza stampa successiva all'odierno Cdm, confermando quanto anticipato ieri dal premier Pedro Sanchez, che tuttavia non aveva specificato i nuovi indici.