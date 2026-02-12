Madrid protesta con Roma, 'esclusi dal pre-vertice con 20 Paesi'

MADRID, 12 FEB - Madrid ha protestato formalmente con Roma per la riunione ristretta di leader Ue che si è svolta stamani prima del vertice informale dei 27 in Belgio, lamentando il mancato invito al premier spagnolo Pedro Sanchez. Secondo fonti dell'esecutivo di Madrid, riprese da Efe, "questo tipo di iniziative minano i principi fondamentali dell'Unione europea" e rischiano di allontanare, anziché avvicinare, soluzioni condivise. Il pre-vertice è stato promosso - ricorda Efe - dal cancelliere tedesco, Friedrich Merz, dalla premier italiana Giorgia Meloni e dal primo ministro belga, Bart de Wever.