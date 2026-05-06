Madrid, 'la nave col focolaio hantavirus arriva sabato a Tenerife

MADRID, 06 MAG - La nave crociera Mv Hondius con il focolaio di hantavirus attraccherà sabato all'isola di Tenerife nel porto di Granadilla de Abona e i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi Paesi d'origine. Lo ha annunciato la ministra spagnola della Sanità, Monica Garcia, nella conferenza stampa successiva alla riunione interministeriale alla Moncloa sulla crisi sanitaria. I 14 spagnoli che viaggiano sulla nave saranno sottoposti a controlli alle Canarie e trasferiti in aereo a Madrid, dove resteranno in quarantena all'ospedale Ulla di Madrid.