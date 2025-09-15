Madrid annulla contratto armi da 700 milioni con Israele

(ANSA-AFP) - MADRID, 15 SET - Il governo spagnolo ha annullato un contratto del valore di quasi 700 milioni di euro per lanciarazzi di progettazione israeliana, secondo un documento ufficiale visionato oggi dall'Afp. La decisione arriva dopo che il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato la scorsa settimana che il suo governo avrebbe "consolidato per legge" il divieto di vendita o acquisto di equipaggiamento militare con Israele in relazione alla sua offensiva a Gaza. (ANSA-AFP).