Madrid, 21 spagnoli della Flotilla in arrivo oggi in Spagna
epa12425234 Protesters attend a rally in support of the Palestinian people and the Global Sumud Flotilla (GSF) in Madrid, Spain, 02 October 2025. Israeli forces intercepted boats of the Gaza-bound flotilla carrying aid, preventing it from breaching the blockade and reaching the Gaza Strip, according to the Global Sumud Flotilla organizers. EPA/J.P. Gandul
AA
(ANSA-AFP) - MADRID, 05 OTT - Un primo gruppo di 21 spagnoli, tra i 49 a bordo della flottiglia umanitaria per Gaza intercettata questa settimana da Israele, dovrebbe rientrare in Spagna oggi. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri spagnolo José Manuel Albares. "Abbiamo raggiunto un accordo con Israele affinché, se nulla ostacola i nostri piani, un primo gruppo di 21 cittadini spagnoli possa lasciare Tel Aviv oggi e arrivare in Spagna", ha dichiarato Albares in un'intervista telefonica alla televisione pubblica spagnola. (ANSA-AFP).
