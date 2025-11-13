Giornale di Brescia
Madre uccide il figlio di 9 anni tagliandogli la gola

TRIESTE, 13 NOV - Una donna ha ucciso il figlio, di nove anni, tagliandogli la gola. E' accaduto ieri sera nella loro abitazione, nel centro di Muggia (Trieste). La donna, di nazionalità ucraina, è separata dal padre e la vicenda era seguita dal tribunale ma anche dai servizi sociali. A dare l'allarme è stato il padre, che non vive in Friuli Venezia Giulia, perché non riusciva a contattare la donna. Quando sono arrivati gli agenti della Squadra mobile il piccolo era già morto.

TRIESTE

