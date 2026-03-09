Madre segnala scomparsa del figlio ma è al parco a spacciare, 2 arresti

ROMA, 09 MAR - Arrestati dai carabinieri della stazione Cinecittà due minorenni sorpresi in possesso di sostanza stupefacente già suddivisa in dosi e denaro contante ritenuto provento di attività illecita. Tutto nasce dalla segnalazione di una madre che si è presentata in caserma visibilmente preoccupata per il mancato rientro del figlio di 15 anni, che si era allontanato senza dare notizie. La donna ha chiesto l'intervento dei carabinieri, che si sono immediatamente attivati avviando una ricerca a tappeto. La pattuglia ha così rintracciato il ragazzo all'interno del Parco degli Acquedotti in compagnia di un altro minorenne di 16 anni e, durante il controllo, li hanno trovati in possesso di 46 dosi di hashish e la somma di 370 euro in contanti, verosimilmente collegata all'attività di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati. I due minorenni sono stati arrestati in flagranza e portati nel centro di prima accoglienza Virginia Agnelli di Roma a disposizione dell'autorità giudiziaria.