Madre morta da 3 anni, si finge lei per incassare pensione

MANTOVA, 20 NOV - Per tre anni ha nascosto il cadavere mummificato della madre per continuare a ritirarne la pensione e, quando la carta d'identità della defunta è scaduta, si è presentato all'Anagrafe vestito da donna. È accaduto a Borgo Virgilio, nel Mantovano. L'uomo, un infermiere di 57 anni, è indagato per occultamento di cadavere, sostituzione di persona, truffa all'Inps e falso ideologico. A scoprire il cadavere è stata la Polizia Locale, intervenuta nella sua abitazione dopo che l'uomo è stato smascherato dal personale dell'Anagrafe.

