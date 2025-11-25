Madre Giulia Tramontano, 'la tua assenza sanguina sempre'

MILANO, 25 NOV - "Oggi non è più che mai. Oggi è come ogni giorno. Il dolore è come I'amore, si nutre di ricordi. Di momenti vissuti, di cose che amavamo fare. La tua assenza è una ferita che sanguina sempre. Cara Giulia non finisce mai". Lo scrive sui social Loredana Femiano, la madre di Giulia Tramontano, uccisa quando era incinta di sette mesi, il 27 maggio del 2023 a Senago (Milano), dal compagno Alessandro Impagnatiello, condannato anche in appello all'ergastolo. La madre e la sorella ricordano lei e Thiago sui social nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Ovunque tu sia, ovunque voi siate. Il vostro porto è di sicuro nel cuore di tutti", scrive ancora la mamma. "Oggi, in Italia - scrive la sorella Chiara - ricordiamo le vittime di femminicidio e il dovere collettivo di prevenire il dilagare della violenza. Con loro, portiamo nel cuore i genitori seduti davanti a una lapide, fratelli che hanno perso la rotta, i figli che non avranno più una madre. lo di te, oggi, ricordo: il messaggio 'Poi ti richiamo' e quella chiamata che non è mai arrivata". E ancora: "I tuoi capelli biondi, rimasti a riflettere la luce sul parquet di casa. La nostra camera condivisa, in cui ora sono un fantasma: un'estranea che ha perso tutto e vive in una trappola di ricordi. Il tuo pancione dolce. Le tue dita sottili, un po' come le mie, ma che hanno smesso di intrecciarsi alle mie". E "ricordo me, e come sono andata via il 27 maggio 2023, lasciando per sempre una parte di me accanto a te. Per te, Giulia. Per me e per tutte".