Madre e figlio morti nel Garda, disposta ispezione cadaverica

Il luogo del ritrovamento di Hanna Shbratska, 56 anni, e del figlio Oleksiy, 19, morti annegati nel lago di Garda, 17 luglio 2024. Entrambi erano di origini ucraine ma risiedevano Rovereto, in Trentino. A dare l'allarme ieri sera era stato il compagno della donna, preoccupato perché non li aveva visti rientrare dopo una giornata al lago.