Madre e figlia trovate morte in casa in avanzato stato decomposizione

MILANO, 11 APR - I corpi di due donne, madre e figlia, di 82 e 50 anni, in avanzato stato di decomposizione sono stati trovati dal nucleo Saf dei vigili del fuoco di Milano in un appartamento al quarto piano di uno stabile in via Rovani a Sesto San Giovanni, nel Milanese. Lo rendono noto i Vigili del Fuoco. L'allarme è stato lanciato verso le 17.30 dai condomini attirati sin dalla mattina dai forti odori che provenivano dall'abitazione. Dopo aver forzato la porta di ingresso, i vigili del fuoco non hanno potuto che constatare, insieme a carabinieri e 118, il decesso delle due donne, per le cui cause si dovrà attendere il responso dell'autopsia.