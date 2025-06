Madre e figlia morte, anche due mesi per estradizione

ROMA, 16 GIU - Si restringe alla nazionalità ucraina o russa l'attività di indagine degli inquirenti per accertare l'identità della donna trovata morta nel parco di Villa Pamphili a Roma il 7 giugno scorso. Gli investigatori, coordinati dalla Procura, stanno cercando di ricostruire quando la donna è arrivata in Italia, assieme a Rexal Ford, il cittadino americano di 46 anni fermato sull'isola greca di Skiathos e accusato della morte della bimba di sei mesi, il cui corpo è stato trovato a circa 200 metri da quello della madre. La ragazza, circa 30 anni, secondo alcuni testimoni si faceva chiamare Stella. Nel capo di imputazione, contenuto nel mandato di arresto europeo, viene contestato l'omicidio volontario per strangolamento con l'aggravante della minore età della vittima e occultamento di cadavere. Le altre aggravanti, come quello del legame di parentela, potranno essere contestate solo quando verrà accertato tramite esame del Dna che Ford sia effettivamente il padre della piccola. Sul fronte delle procedure per l'estradizione, gli inquirenti stimano in almeno una ventina i giorni necessari ma se il fermato si opporrà e chiederà di essere estradato negli Stati Uniti i tempi si potrebbero allungare fino a due mesi. Entro una settimana il californiano, intanto, dovrà comparire davanti al giudice ellenico. L'uomo, in base a quanto si apprende, dopo il fermo è stato trasferito in carcere a Volos, città che affaccia sul golfo di Pagaseo. L'americano a Roma si presentava come produttore cinematografico e due giorni prima del ritrovamento dei cadaveri era stato fermato dalla polizia con la piccola che indossava una tutina rosa, del tutto simile a quella trovata dalle forze dell'ordine in un cassonetto dell'immondizia. Sono ancora in corso le verifiche sul suo conto bancario e sulle transazioni effettuate tramite carta di credito. Una attività che potrà fornire elementi per accertare se effettivamente Ford e la donna abbiano soggiornato a Malta prima di raggiungere l'Italia.