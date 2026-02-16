Giornale di Brescia
Madre di Navalny, 'fare piena luce sulla sua morte'

MOSCA, 16 FEB - La madre di Alexei Navalny, Lyudmila, ha chiesto oggi di fare piena luce sulla morte del figlio, deponendo fiori sulla sua tomba nel cimitero Borisovo di Mosca nel secondo anniversario del decesso avvenuto in una colonia penale. "I mandanti sono noti a tutto il mondo, ma noi vogliamo conoscere tutti coloro che hanno partecipato a questo", ha detto Lyudmila, citata dal canale televisivo dell'opposizione Dozhd.

