Madonna incita i manifestanti in Iran, 'tenete duro'

ROMA, 16 GEN - "Ripensando al mio periodo di vacanze in Marocco, penso a tutte le persone in Iran che stanno combattendo una rivoluzione tanto necessaria e sono disposte a morire per ciò in cui credono". Così su Instagram la pop star Madonna lancia un messaggio di sostegno ai manifestanti iraniani. Madonna afferma che la repressione delle libertà in Iran la porta a riflettere sulla sua vita e sulle sue libertà, aggiungendo: "È il momento. Tenete duro! Sono al fianco dell'Iran. Fate sentire la loro voce. Iran libero!"