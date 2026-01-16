Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Madonna incita i manifestanti in Iran, 'tenete duro'

AA

ROMA, 16 GEN - "Ripensando al mio periodo di vacanze in Marocco, penso a tutte le persone in Iran che stanno combattendo una rivoluzione tanto necessaria e sono disposte a morire per ciò in cui credono". Così su Instagram la pop star Madonna lancia un messaggio di sostegno ai manifestanti iraniani. Madonna afferma che la repressione delle libertà in Iran la porta a riflettere sulla sua vita e sulle sue libertà, aggiungendo: "È il momento. Tenete duro! Sono al fianco dell'Iran. Fate sentire la loro voce. Iran libero!"

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario