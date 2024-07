Macugnaga, tornata acqua potabile, gravi danni a rete fogne

MACUGNAGA, 01 LUG - A trentasei ore dall'esondazione dei torrenti Tambach e Horlovono, che hanno causato allagamenti e danni nelle frazioni di Staffa e Pecetto, a Macugnaga è tornata l'acqua potabile. "Tutte le frazioni sono al momento servite, seppur con qualche rallentamento - spiega all'Ansa Daniele Barbone, amministratore delegato di Acqua Novara Vco, gestore del servizio idrico -. Nella frazione di Pecetto la pressione resta più bassa" perché la disponibilità di acqua è ridotta a causa dei danni. "I lavori di ripristino in emergenza stanno procedendo: si tratta di interventi non definitivi, ma utili a garantire il servizio nell'immediato". Resta problematica la situazione della rete fognaria: "Le strutture sono state gravemente impattate e la situazione resta da definirsi". Per quanto riguarda la quantificazione dei danni alle reti, "al momento non è possibile fare una stima, perché sono stati compiuti sopralluoghi puntuali sugli acquedotti fatti ma non sulle fogne - aggiunge Barbone -. Contiamo di concludere la verifica nelle prossime ore e avere una prima stima per fornire un quadro alla Regione Piemonte". Nelle scorse ore, per garantire acqua agli abitanti della località turistica del Verbano-Cusio-Ossola ai piedi del monte Rosa, sono state impiegate tre cisterne e distribuite sacchette, che però ora "non dovrebbero più servire".