Macron vara servizio militare volontario da estate 2026

VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET, 27 NOV - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'istituzione di un servizio nazionale volontario e "puramente militare" di dieci mesi a partire dall'estate 2026, specificando che i volontari serviranno "esclusivamente sul territorio nazionale". "Un nuovo servizio nazionale sarà istituito gradualmente a partire dalla prossima estate", ha affermato il capo dello Stato durante una visita alla 27a Brigata di Fanteria di Montagna a Varces, nell'Isère. "Il nucleo sarà composto da giovani di 18 e 19 anni" e coinvolgerà 3.000 persone nell'estate 2026, prima di raggiungere l'obiettivo di 10.000 nel 2030 e 50.000 all'anno il 2035. Il presidente Emmanuel Macron ha dichiarato che "l'unico modo" per evitare il "pericolo" era "prepararsi" piuttosto che alimentare la "paura", annunciando la creazione di un servizio nazionale volontario e "puramente militare" nel contesto della minaccia russa. "In questo mondo incerto, dove la forza fa il diritto e la guerra è una realtà presente, la nostra nazione non ha il diritto di temere, farsi prendere dal panico, essere impreparata o divisa", ha dichiarato il presidente durante una visita alla 27a Brigata di Fanteria da Montagna (BIM) a Varces, nell'Isère. "La paura, inoltre, non previene mai il pericolo. L'unico modo per evitarlo è prepararsi", ha aggiunto, spiegando che "questo è ciò che le nostre forze armate fanno ogni giorno".