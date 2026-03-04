Giornale di Brescia
Italia e Estero

Macron telefona a Sanchez, solidarietà dopo critiche di Trump

PARIGI, 04 MAR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha parlato oggi al telefono con il premier spagnolo Pedro Sanchez per esprimergli la "solidarietà europea della Francia in risposta alle recenti minacce di coercizione economica di cui la Spagna è stata bersaglio ieri". Lo ha detto una fonte dell'Eliseo a BFM TV. La telefonata di Macron è giunta dopo le critiche del presidente americano Donald Trump, che ha rimproverato alla Spagna di avergli rifiutato l'uso delle basi militari americane in Andalusia.

