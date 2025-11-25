Giornale di Brescia
Macron, sugli asset congelati soluzione nei prossimi giorni

PARIGI, 25 NOV - Una "soluzione" per "garantire i finanziamenti" all'Ucraina sulla base dei beni russi congelati sarà "definita nei prossimi giorni": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron. Macron ha ribadito che "non c'è chiaramente la volontà russa di avere un cessate il fuoco" e si è detto inoltre favorevole ad un "esercito ucraino forte'' e senza "limitazioni". Questi beni congelati sono "estremamente importanti" e "anche un mezzo per esercitare pressione" sulla Russia, ha dichiarato il presidente francese ai giornalisti dopo una videoconferenza con i sostenitori di Kiev. "Finalizzeremo nei prossimi giorni, in coordinamento con tutti i Paesi europei più interessati e ovviamente con l'Unione Europea e la Commissione Europea, una soluzione che garantirà i finanziamenti, darà visibilità all'Ucraina, ma manterrà questa pressione", ha aggiunto.

Argomenti
PARIGI

