Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Macron su nucleare civile, 'è tempo di ripensare i nostri modelli energetici'

AA

PARIGI, 10 MAR - "Il contesto geopolitico globale e le crescenti tensioni geoeconomiche, come dimostrano gli attuali eventi in Medio Oriente, ci inducono a ripensare i nostri modelli energetici, che devono essere in grado di coniugare decarbonizzazione, occupazione e sovranità energetica": è quanto afferma il presidente francese, Emmanuel Macron, nel messaggio introduttivo pubblicato nella cartella stampa del secondo summit internazionale sul nucleare civile, in programma oggi alla Seine Musicale di Boulogne-Billancourt, alle porte di Parigi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PARIGI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario