Macron su Mercosur, ci opporremo duramente se l'Ue passa all'atto di forza

PARIGI, 17 DIC - ''La Francia si opporrà in maniera molto determinata" ad un eventuale ''atto di forza" dell'Ue per l'approvazione del trattato di libero scambio con il Mercosur: è quanto dichiara il presidente francese, Emmanuel Macron, in merito all'accordo osteggiato da buona parte degli agricoltori francesi in rivolta. A riferire le parole di Macron, al termine del consiglio dei ministri a Parigi, è stata la portavoce del governo Maud Bregeon. Il presidente, ha puntualizzato la portavoce rivolgendosi ai cronisti, ritiene come già detto nei giorni scorsi che non ''ci sia visibilità sufficiente sulle tre condizioni richieste" dalla Francia. Negli ultimi giorni, Parigi ha spinto per rinviare il voto dell'Ue sul Mercosur al prossimo anno.