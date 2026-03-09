Macron, sto preparando futura missione difensiva per riaprire Hormuz

PAPHOS, 09 MAR - Emmanuel Macron ha affermato di stare preparando con i suoi partner una futura missione "puramente difensiva" per riaprire lo stretto di Hormuz e scortare le navi "dopo la fine della fase più calda del conflitto" in Medio Oriente, al fine di consentire la circolazione di petrolio e gas. In visita a Cipro, il presidente francese ha anche annunciato che la Francia contribuirà "nel lungo periodo" con "due fregate" all'operazione avviata nel 2024 dall'Unione Europea nel Mar Rosso.