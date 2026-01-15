Macron, 'siamo a portata di tiro della Russia, riarmiamoci'

PARIGI, 15 GEN - "Noi siamo a portata di tiro" della Russia, ha avvertito oggi Emmanuel Macron parlando davanti alle truppe riunite nella base di Istres, nel sud della Francia. "Se vogliamo restare credibili - ha sottolineato il presidente citando il missile Oreshnik utilizzato dalla Russia nelle ultime settimane - dobbiamo, noi europei, e in particolare noi francesi, dotarci di queste nuove armi che cambieranno la situazione a breve termine".