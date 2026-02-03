Giornale di Brescia
Italia e Estero

Macron, 'si lavora alla ripresa del dialogo con Putin'

PARIGI, 03 FEB - Emmanuel Macron ha dichiarato oggi che la ripresa del dialogo con il presidente russo, Vladimir Putin, è "in corso di preparazione", sottolineando però che Mosca non mostra una "reale volontà" di negoziare la pace in Ucraina. Interrogato sul tema durante una visita nella Savoia francese, il presidente ha risposto che la ripresa del dialogo "si sta preparando e quindi ci sono discussioni in corso a livello tecnico". Il presidente ha precisato che tutto si fa "in trasparenza e in concertazione" con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky: "E' importante - ha detto Macron - che gli europei ripristinino i loro canali di discussione".

