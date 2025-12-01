Macron sente Trump, 'garanzie sicurezza per Kiev centrali'

PARIGI, 01 DIC - Il presidente francese Emmanuel Macron "ha parlato oggi pomeriggio con il presidente Trump della situazione in Ucraina. Ed ha riferito sulle discussioni che si sono svolte a Parigi durante la visita del presidente Zelensky": lo rendono noto fonti dell'Eliseo. Macron e Trump "hanno parlato delle condizioni di una pace forte e duratura in Ucraina e delle prossime tappe nel lavoro di mediazione che vede impegnati gli Usa. Il presidente della Repubblica - continuano le fonti - ha in particolare sottolineato la dimensione centrale delle garanzie di sicurezza necessarie per Kiev e la nostra determinazione a lavorarci con gli Stati Uniti".