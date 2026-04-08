Macron sente Trump e Pezeshkian, tregua deve includere il Libano

PARIGI, 08 APR - Il cessate il fuoco in Medio Oriente deve includere il Libano per essere ''credibile e duraturo'': è il monito lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di due distinti colloqui telefonici con il presidente Usa, Donald Trump e con il presidente iraniano, Massoud Pezeshkian. "Oggi - afferma Macron in un messaggio pubblicato in serata su X - ho parlato con il presidente iraniano Massud Pezeshkian e con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ho detto a entrambi che la loro decisione di accettare un cessate il fuoco rappresenta il miglior risultato possibile. Ho espresso la speranza che il cessate il fuoco venga pienamente rispettato da tutte le parti belligeranti in tutti i teatri di conflitto, Libano compreso. Domani e dopodomani Macron sarà a Roma per la sua prima visita ufficiale da Papa Leone XIV dedicata alla pace e alle azioni per conseguirla