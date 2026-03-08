Macron sente Sisi, 'garantire subito il trasporto marittimo nel Mar Rosso'

ROMA, 08 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso noto su X di avere parlato con il suo omologo egiziano Abdel Fattah al Sisi "per discutere della situazione in Medio Oriente e per esprimere la solidarietà della Francia. Abbiamo convenuto sull'importanza di garantire il trasporto marittimo nel Mar Rosso il più rapidamente possibile. La libertà di navigazione in questo settore chiave del commercio mondiale, in particolare per le risorse energetiche, è essenziale per tutte le nostre economie". Macron ha poi aggiunto che nel corso della telefonata si è anche discusso della situazione in Libano. "Dobbiamo agire per evitare a tutti i costi un'escalation, ripristinare il cessate il fuoco e rafforzare la sovranità dello Stato libanese sostenendo le Forze Armate libanesi". I due presidenti hanno anche parlato della situazione a Gaza e in Cisgiordania. "Gli sviluppi in Iran e in Medio Oriente non devono rallentare i nostri sforzi per attuare la seconda fase del piano di pace del presidente Trump. In particolare, chiediamo la completa riapertura del valico di Rafah, vitale per la consegna degli aiuti umanitari. Di fronte alla conflagrazione nella regione, siamo determinati a lavorare per la de-escalation e per riportare la pace in Medio Oriente". Dal Cairo il portavoce presidenziale ufficiale ha indicato che "l'incontro si è concentrato sulla situazione regionale. Il presidente al Sisi ha espresso profonda preoccupazione per l'escalation militare nella regione e per il conflitto in corso in Iran, nonché per le sue gravi ripercussioni, tra cui l'aumento dei prezzi dell'energia e le interruzioni delle catene di approvvigionamento e dei trasporti aerei e marittimi, che colpiscono l'Egitto, la regione e il mondo. Il presidente ha inoltre condannato gli attacchi iraniani contro gli Stati arabi"