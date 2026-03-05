Macron sente Meloni e Mitsotakis, insieme per invio mezzi militari a Cipro

PARIGI, 05 MAR - In uno spirito di solidarietà europea, il Presidente della Repubblica (Emmanuel Macron, ndr) ha preso l'iniziativa questa mattina di telefonare alla presidente del consiglio italiana, Giorgia Meloni, e al primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis": è quanto riferiscono fonti dell'Eliseo aggiungendo: "Hanno concordato di coordinare l'invio di mezzi militari a Cipro e nel Mediterraneo orientale e di collaborare per garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso".