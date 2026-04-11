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Italia e Estero

Macron sente bin Salman, 'sostegno al cessate il fuoco anche in Libano'

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ROMA, 11 APR - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato su X di avere avuto una "telefonata con il principe ereditario del Regno dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, riguardo alla situazione in Medio Oriente e Vicino Oriente" al quale ha "confermato il suo sostegno al cessate il fuoco, che deve essere pienamente rispettato ed esteso senza indugi anche al Libano. Abbiamo inoltre discusso della necessità di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena e sicura libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz". Marcon ha poi aggiunto che "con l'avvio dei colloqui a Islamabad, abbiamo concordato di mantenere un contatto stretto al fine di contribuire alla de-escalation, garantire la libertà di navigazione e pervenire a un accordo che assicuri pace e sicurezza permanenti nella regione".

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