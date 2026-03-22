Macron sente Bin Salman, 'serve moratoria su infrastrutture energetiche'

ROMA, 22 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso noto su X di avere "parlato con il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman" al quale ha "ribadito la solidarietà della Francia e il nostro impegno a contribuire alla difesa aerea del territorio saudita, poiché il Paese è soggetto a ripetuti e inaccettabili attacchi missilistici e con droni iraniani". Il presidente francese ha poi precisato che "di fronte al rischio di un'escalation incontrollata, è essenziale più che mai che tutte le parti belligeranti concordino nell'istituire una moratoria sulle infrastrutture energetiche e civili e che l'Iran ripristini la libertà di movimento nello Stretto di Hormuz". Per Macron "è giunto il momento della responsabilità e della moderazione, al fine di creare le condizioni per la ripresa del dialogo, unico in grado di garantire pace e sicurezza per tutti. In questo momento critico, il G7 e il Consiglio di Cooperazione del Golfo devono rafforzare il loro coordinamento. Francia e Arabia Saudita stanno collaborando in tal senso".