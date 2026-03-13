Giornale di Brescia
Macron, 'Russia sbaglia se pensa di avere respiro per guerra in Iran'

PARIGI, 13 MAR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha affermato oggi che la Russia "sbaglia" se spera di avere "respiro" in conseguenza della guerra in Iran. "Il contesto di aumento dei prezzi delle quotazioni del petrolio non deve in nessun caso portarci a rivedere la nostra politica di sanzioni nei confronti della Russia - ha sottolineato Macron - questa è la posizione che ha tenuto il G7, ed è logicamente la posizione della Francia e dell'Europa".

PARIGI

