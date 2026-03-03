Macron, 'portaerei Charles De Gaulle in rotta per il Mediterraneo'

PARIGI, 03 MAR - La portaerei Charles de Gaulle, il colosso dei mari simbolo della potenza militare francese, attualmente nel mar Baltico, farà rotta già da stasera verso il Mar Mediterraneo: lo ha annunciato in tv il presidente francese, Emmanuel Macron che ha anche ordinato il dispiegamento della fregata Languedoc e di mezzi antiaerei a Cipro.