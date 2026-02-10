Macron, 'l'Ue decida se diventare una potenza o sarà spazzata via

PARIGI, 10 FEB - "Rispetto al momento in cui sono stati pubblicati i rapporti scritti da Mario Draghi ed Enrico Letta, la Cina ha accelerato enormemente. Oggi ha un attivo con il resto del mondo di 1.000 miliardi di euro. L'Europa deve decidere se diventare una potenza. Se dovessimo rimanere un mercato aperto ai quattro venti, saremmo spazzati via": lo dice il presidente francese, Emmanuel Macron, in un'intervista a 7 quotidiani europei. Secondo Macron "l'Europa è nei fatti il fattore di aggiustamento del resto del mondo. La domanda è se siamo capaci di diventare una potenza, sul piano economico, finanziario, militare e anche a livello democratico". Il presidente francese spiega i suoi "4 obiettivi" per il rilancio europeo: "Prima di tutto - dice Macron - la semplificazione e il completamento del mercato unico. In secondo luogo, la diversificazione commerciale e il de-risking dalle dipendenze accumulate in questi anni. Si tratta - spiega - di ricostruire le capacità europee, per esempio promuovere l'internazionalizzazione del ruolo dell'euro, introducendo fra le altre cose l'euro digitale, o sviluppare stablecoins in euro". "In terzo luogo - continua il capo dell'Eliseo - dobbiamo promuovere la preferenza europea. Penso alle clausole di salvaguardia nel settore siderurgico. Avere un contenuto europeo in settori europei, dall'auto alla chimica, dall'acciaio alla difesa". "Infine - conclude - dobbiamo investire nell'innovazione. Ci stiamo concentrando su semplificazione e diversificazione. Molti dimenticano la preferenza europea e la necessità di un investimento europeo".