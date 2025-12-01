Giornale di Brescia
Macron, 'le sanzioni contro Mosca saranno rafforzate'

ROMA, 01 DIC - "La pressione sarà ancora più forte sulla Russia": lo ha detto Emmanuel Macron dopo il colloquio all'Eliseo con Volodymyr Zelensky, annunciando un rafforzamento delle sanzioni contro Mosca: "E' la prima volta che abbiamo un piano di sanzioni così completo, sia sul petrolio, sia sulla flotta ombra". "Vi assicuro - ha aggiunto il presidente francese - che nelle prossime settimane, la pressione sarà più forte sulla Russia per limitarne il finanziamento". "L'obiettivo centrale è la pace" ha aggiunto il presidente francese. "Siamo in una situazione in cui gli Stati Uniti hanno assunto un ruolo di mediatori e rendo omaggio al lavoro dell'equipe americana", ha aggiunto Macron, sottolineando che "la Russia non dà alcun segno di voler fermare la guerra. Mentre parliamo di pace, la Russia continua a uccidere e distruggere E' un insulto al diritto e un ostacolo alla pace".

  3. Ricarica la pagina se necessario