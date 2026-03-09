Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Macron, l'attacco a Cipro è un attacco a tutta l'Europa

AA

ROMA, 09 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che un attacco a Cipro equivale ad un attacco a tutta l'Europa. Lo ha detto parlando durante una visita a Cipro. "Quando Cipro viene attaccata è l'Europa ad essere attaccata", ha detto Macron. "La difesa di Cipro è ovviamente una questione chiave per il vostro paese, per i vostri vicini, partner e amici, la Grecia, ma anche la Francia e con essa l'Unione europea", ha aggiunto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario