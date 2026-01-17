Giornale di Brescia
Macron, 'inaccettabili minacce di dazi, risponderemo in modo unito'

ROMA, 17 GEN - "Le minacce tariffarie sono inaccettabili e non hanno alcun posto in questo contesto. Gli europei risponderanno in modo unito e coordinato se saranno confermate. Garantiremo il rispetto della sovranità europea. È con questo spirito che parlerò con i nostri partner europei". Lo scrive su X il presidente francese Emmanuel Macron dopo che Donald Trump ha annunciato dazi dal 1 febbraio contro otto Paesi europei che hanno inviato contingenti in Groenlandia.

  3. Ricarica la pagina se necessario