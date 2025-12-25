Macron, 'impegnato per il rilascio di Vinatier detenuto in Russia'

PARIGI, 25 DIC - Il presidente francese Emmanuel Macron è "pienamente impegnato" a garantire il rilascio "il prima possibile" del ricercatore Laurent Vinatier, detenuto in Russia dal giugno 2024. Lo ha annunciato oggi il suo entourage. "Il presidente della Repubblica segue con la massima attenzione la situazione del nostro connazionale Laurent Vinatier condannato e detenuto arbitrariamente in Russia", si precisa. Mosca ha annunciato di aver avanzato una "proposta" alla Francia in merito al ricercatore, che in Russia è sotto processo per "spionaggio".