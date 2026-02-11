Macron, 'il debito comune è l'unica via per competere con Usa e Cina'

BRUXELLES, 11 FEB - "L'unico modo" per l'Europa di competere a livello economico con Cina e Stati Uniti è attraverso il "debito comune". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al vertice industriale europeo. L'emissione di eurobond è necessaria "se vogliamo avere il giusto livello di investimenti in spazio, difesa e sicurezza, tecnologie pulite, intelligenza artificiale e quantistica, e trasformare la produttività e la competitività", ha sottolineato. Macron è tornato a rilanciare anche il Buy European: "Serve una preferenza europea per i settori strategici", ha ribadito.