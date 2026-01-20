Giornale di Brescia
Macron, 'i nuovi dazi una inaccettabile leva contro la sovranità'

ROMA, 20 GEN - "I nuovi dazi sono inaccettabili soprattutto se usati come leva contro la sovranità territoriale". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron parlando al World Economic Forum di Davos. "Stiamo raggiungendo una fase di instabilità e squilibrio sia per la sicurezza per l'economia", ha detto ancora Macron, con "oltre 50 guerre anche se mi dicono che alcune sono risolte" e "un passaggio verso un mondo senza regole dove la legge internazionale è calpestata e le ambizioni imperiali tornano alla superficie".

