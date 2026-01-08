Giornale di Brescia
Macron, gli Usa si allontanano da alleati e norme internazionali

PARIGI, 08 GEN - Gli Stati Uniti di Donald Trump si stanno "progressivamente allontanando" da alcuni alleati e "si svincolano dalle regole internazionali": è quanto deplora il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso annuale davanti agli ambasciatori francesi. Nel suo intervento, Macron ha anche evocato una forma di "aggressione neocoloniale" sempre più presente nelle relazioni diplomatiche. "Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente", si rammarica il leader francese, secondo cui ci stiamo avviando verso "un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta".

