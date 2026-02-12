Giornale di Brescia
Macron, 'gli eurobond servono all'Ue, non sono un tabù'

BRUXELLES, 12 FEB - "Manteniamo la calma" sugli eurobond, "è chiaro è che abbiamo bisogno di più innovazione e dobbiamo finanziarla" anche "con finanziamenti pubblici". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del vertice Ue ad Alden Biesen. L'aumento dei finanziamenti pubblici per l'innovazione, ha evidenziato, "è un dato di fatto, che possa piacere o no". "Abbiamo bisogno di più finanziamenti pubblici, sia tramite il bilancio comune, sia" con strumenti "innovativi, ovvero andando sul mercato" e "lo abbiamo fatto, perché non c'è tabù: abbiamo deciso il prestito per l'Ucraina e il Safe, si tratta di eurobond", ha sottolineato.

