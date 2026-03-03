Giornale di Brescia
Italia e Estero

Macron, 'due basi francesi colpite, abbiamo abbattuto dei droni'

AA

PARIGI, 03 MAR - Dopo "bombardamenti limitati" che hanno preso di mira due basi militari francesi "nelle prime ore" del conflitto, Emmanuel Macron ha deciso di inviare rinforzi militari nella regione. Lo ha annunciato in diretta tv dall'Eliseo lo stesso presidente francese, parlando di volontà di proiettare nella zona una forza "di difesa". "Abbiamo accordi di difesa che ci legano con il Qatar, il Kuwait o gli Emirati arabi. Siamo legati anche alla Giordania e ai nostri alleati curdi. Abbiamo abbattuto dei droni per legittima difesa". "Oltre ai mezzi già presenti radar e Rafale sono stati dispiegati nelle ultime ore", oltre alla fregata Languedoc.

Argomenti
PARIGI

