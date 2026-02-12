Macron, 'decisioni concrete entro giugno, pronti a cooperazioni rafforzate'

BILZEN (RIJKHOVEN), 12 FEB - "Condividiamo un sentimento di urgenza: l'Europa deve agire con chiarezza". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un punto stampa castello di Alden Biesen, accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo il pre-vertice e prima del summit dei leader Ue. "La priorità è una reazione anzitutto a brevissimo termine che consiste nel mettere in atto tutto ciò su cui siamo d'accordo", ha affermato. "Dobbiamo andare veloci e avere decisioni molto concrete entro giugno": "Se non si avanza a 27, dandoci la possibilità di fare cooperazioni rafforzate per andare più rapidamente".