Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Macron, 'decisioni concrete entro giugno, pronti a cooperazioni rafforzate'

AA

BILZEN (RIJKHOVEN), 12 FEB - "Condividiamo un sentimento di urgenza: l'Europa deve agire con chiarezza". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un punto stampa castello di Alden Biesen, accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo il pre-vertice e prima del summit dei leader Ue. "La priorità è una reazione anzitutto a brevissimo termine che consiste nel mettere in atto tutto ciò su cui siamo d'accordo", ha affermato. "Dobbiamo andare veloci e avere decisioni molto concrete entro giugno": "Se non si avanza a 27, dandoci la possibilità di fare cooperazioni rafforzate per andare più rapidamente".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BILZEN (RIJKHOVEN)

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario