Macron, 'consenso G7 per non cambiare posizione con Mosca, resta sforzo per Kiev'

PARIGI, 11 MAR - Tra i leader del G7 "resta un consenso" immutato per "dire che non dobbiamo cambiare posizione rispetto alla Russia e mantenere lo sforzo per l'Ucraina": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, rispondendo ai cronisti al termine della videoconferenza con i leader del G7. Il blocco dello stretto di Hormuz "non giustifica in nessun caso la revoca delle sanzioni" contro la Russia: lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del vertice del G7 di oggi in videoconferenza.