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Italia e Estero

Macron, 'con Magyar facciamo avanzare un'Europa più sovrana'

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ROMA, 12 APR - Il presidente francese Emmanuel Macron si è congratulato con Peter Magyar "per la sua vittoria in Ungheria! La Francia saluta una vittoria della partecipazione democratica, dell'attaccamento del popolo ungherese ai valori dell'Unione europea e per l'Ungheria in Europa". In un post su X il presidente francese ha annunciato di avere avuto un colloquio con Magyar, aggiungendo che "Insieme, facciamo avanzare un'Europa più sovrana, per la sicurezza del nostro continente, la nostra competitività e la nostra democrazia".

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